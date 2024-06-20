أربيل تحصي عدد زائريها والحوادث والولادات والأضحيات خلال العيد

2024-06-20 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت محافظة أربيل، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، أن 117 ألفا و421 سائحا قصدوا المحافظة خلال عطلة العيد، مشيرة إلى تسجيل 54 جناية و51 جنحة.

وبحسب بيان للمحافظة تلقته "بغداد اليوم"، فأن أيام العيد شهدت ثلاثة حوادث مرورية لم تخلف سوى أضرار مادية، و29 حادث حريق و22 حريق أدغال وحالات الحريق الأخرى توزعت بين حرائق اندلعت في منازل ومركبات ومحلات".

وأضاف أن "3 آلآف و263 مريضا زاروا مستشفيات المحافظة"، مشيرة إلى "ولادة 154 طفل من كلا الجنسين، وإجراء 222 عملية جراحية كبرى وصغرى".

وتابع أن "مسلخ أربيل العصري شهد ذبح 269 ماشية من الحجم الكبير و759 من الحجم الصغير خلال عيد الأضحى".