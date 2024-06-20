حريق يلتهم "صالة الولادة" في مستشفى بديالى والصحة تكشف السبب

2024-06-20 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (20 حزيران 2024) ، السيطرة على حريق في صالة ولادة بمستشفى بلدروز العام بالمحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"،ان" حريقا نشب في صالة صغيرة للولادة في مستشفى بلدروز العام شرق ديالى فجر اليوم"، مؤكدا انه "تم السيطرة عليه خلال اقل من نصف ساعة دون اي خسائر بشرية".

وأضاف العزاوي، ان " التقرير الرسمي للدفاع المدني اكد بان تماس كهربائي كان وراء اندلاع الحريق"، نافيا "ما تردد من تكهنات حول اسباب الحريق"، مؤكدا ان "مدير عام صحة ديالى كان مشرفا على تقييم الاضرار والمتابعة المباشرة لعملية الإطفاء".

وأشار الى ان" الحريق كان ضمن حيز محدود جدا ولم يسبب اي تعطيل في تقديم الخدمات الصحية في مستشفى بلدروز "، لافتا الى ان" سرعة التفاعل مع الحدث اسهم في تقليل اضراره المادية".