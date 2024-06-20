الفرات يبتلع شابين في الفلوجة

2024-06-20 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة الأنبار، يوم الخميس، بأن شابين غرقا في نهر الفرات بمدينة الفلوجة.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في نهر الفرات تحت الجسر الحديدي ضمن منطقة النعيمية في مدينة الفلوجة، موضحا أنه تم العثور على أحدهم، فيما لا يزال البحث جارٍ عن الثاني حتى اللحظة.

وأمس الأربعاء، شهدت مناطق ديالى وبغداد وبيجي وكربلاء حوادث متفرقة في نهر دجلة أسفرت عن غرق طفل وفتى وثلاثة شباب نتيجة لجوء السكان للسباحة في النهر هربا من الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.