رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من الرياضيين

2024-06-20 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد-واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مجموعة من الرياضيين الأبطال الذين حصدوا الميداليات المتنوعة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي أقيمت في محافظة البصرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مجموعة من الرياضيين الأبطال الذين حصدوا الميداليات المتنوعة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي أقيمت في محافظة البصرة".