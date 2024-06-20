المنتخب العراقي يتقدم ثلاثة مراكز في قائمة تصنيف FIFA

2024-06-20 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم المنتخب الوطني العراقي، ثلاثةَ مراكز دفعةً واحدةّ في قائمةِ التصنيف الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA اليوم الخميس لشهر حزيران/ يونيو الحالي.

ووفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ اليوم الخميس، فقد احتلَ المنتخبُ الوطنيّ المركزَ الـ (55) عالمياً، والسادس على المُستوى القاريّ بمجموع 1433.07 نقطة.

وجاء المنتخب العراقي بعدَ منتخبات اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر في قائمةِ التصنيف.

وكان الفوزان اللذان حققهما المنتخب العراقي مطلع الشهر الجاري ضمن التصفياتِ القارية المزدوجة التي جرت ضمن الجولتين الخامسة والسادسة على منتخبيّ إندونيسيا (2 - 0) وفيتنام (3 - 1) السببَ في الارتقاء ثلاثة مراكز، بعدما تصدر مجموعته السادسة برصيد (18) نقطة.

وكان المنتخب قد احتل الترتيب الـ (58) في تصنيف شهر نيسان / أبريل الماضي قبل أن يتقدم ثلاثة مراكز ليستقر في المركز الـ (55).