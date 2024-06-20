2024-06-20 13:00:09 - المصدر: منصة إيشان

لقي شابان حتفهما غرقا، اليوم الخميس، خلال السباحة في نهر الفرات، في مدينة الفلوجة، وفقا لصادر أمني. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن شابين اثنين لقيا حتفهما خلال السباحة في نهر الفرات المار بمدينة الفلوجة. ومع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، لجأ العديد من المواطنين إلى السباحة للتخفيف من سطوة الحر، الأمر الذي تسبب بعدة حوادث […]

ظهرت المقالة الفرات يضيف شابين إلى حصيلة ضحاياه إثر غرقهما في الفلوجة أولاً على ايشان.