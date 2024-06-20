منتخبنا الوطني يتقدم ثلاثة مراكز في قائمة تصنيف FIFA لشهر حزيران

2024-06-20 13:18:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتقدم منتخبنا الوطنيّ ثلاثةَ مراكز دفعةً واحدةّ في قائمةِ التصنيف الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA اليوم الخميس لشهر حزيران الحالي.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس أنه"ووفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ اليوم الخميس، فقد احتلَ المنتخبُ الوطنيّ المركزَ (55) عالمياً والسادس على المُستوى القاريّ بمجموع 1433.07 نقطة".وأضاف أن "منتخبنا الوطنيّ جاء بعدَ منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر في قائمةِ التصنيف.وكان الفوزان اللذان حققهما مُنتخبنا الوطنيّ مطلع الشهر الحالي ضمن التصفياتِ القارية المزدوجة التي جرت ضمن الجولتين الخامسة والسادسة على منتخبيّ إندونيسيا (2 - 0) وفيتنام (3 - 1) السببَ في الارتقاء ثلاثة مراكز، بعدما تصدر مجموعته السادسة برصيد (18) نقطة.وكان منتخبنا قد احتل الترتيب (58) في تصنيف شهر نيسان الماضي قبل أن يتقدم ثلاثة مراكز ليستقر في المركز (55).