2024-06-20 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد السياسي الإيزيدي فهد حامد، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، تمتع قضاء سنجار بالاستقرار الأمني الكامل، نافيا وجود "جهات مسلحة" في القضاء عدا القوات الرسمية وحشد المناطق.

وقال حامد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قضاء سنجار يتمتع بالاستقرار الأمني والحديث عن وجود وضع غير طبيعي في سنجار، هو من وحي الخيال وهدفه ضرب استقرار القضاء والتعايش فيه".

وأضاف أنه "لا توجد قوات غير عراقية في سنجار، وما موجود هي فصائل الحشد الشعبي وفصائل إيزيدية من أهالي سنجار تابعة لهيئة الحشد الشعبي، فضلا عن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية".

وأشار إلى أن "سنجار مستقرة أمنيا، وما تحتاجه هو الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعيين حكومة محلية جديدة، ودعم القضاء وتعويض الضحايا وتعويض النازحين العائدين، وخلق بيئة مستقرة لهم، لكي يعودوا جميعا".

ويعارض الحزب الديمقراطي الكردستاني، توجه وزارة الهجرة والمهجرين لإغلاق مخيمات النزوح بالكامل المنتشرة في الإقليم والتي يقطنها حوالي 200 الف نازح معظمهم من سنجار، بموعد أقصاه 30 تموز المقبل.

ويقول الديمقراطي الكردستاني الذي يشكل حكومة كردستان، ان قضاء سنجار وباقي المناطق ليست امنة و غير مهيأة لعودة النازحين، مع وجود العديد من الفصائل المسلحة المتنوعة، وهو امر ينفيه الجانب المؤيد لعودة النازحين.



