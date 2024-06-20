تسلسل هدافي دوري نجوم العراق بعد الجولة 33

2024-06-20 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انفرد لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين بصدارة هدافي دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 33، برصيد 26 هدفاً.

وجاء لاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي بالمركز الثاني برصيد 17 هدفاً، وحلّ ثلاثة لاعبين بالمركز الثالث ولكل منهم 16 هدفاً وهم: مهند علي ومحمود المواس من نادي الشرطة، وإبراهيم توميو من نادي نوروز، ولاعبان بالمركز الرابع ولكل منهما 14 هدفاً وهما: أوكيكي أوفلابي من نادي النفط، وإبراهيم غازي من نادي الحدود.

وفي المركز الخامس حلّ محمد قاسم نصيف من نادي أربيل، ومحمود خليل من نادي الكهرباء برصيد 12 هدفاً لكل منهما، وحصل لاعب نادي الزوراء حسن عبد الكريم على المركز السادس برصيد 11 هدفاً.