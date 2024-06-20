تأكيدا لما نشرته شفق نيوز .. المنتخب العراقي يتقدم 3 مراكز في تصنيف FIFA

2024-06-20 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم المنتخب الوطني العراقي، ثلاثةَ مراكز دفعةً واحدةّ في قائمةِ التصنيف الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA اليوم الخميس لشهر حزيران/ يونيو الحالي.

ووفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ اليوم الخميس، فقد احتلَ المنتخبُ الوطنيّ المركزَ الـ (55) عالمياً، والسادس على المُستوى القاريّ بمجموع 1433.07 نقطة.

وجاء المنتخب العراقي بعدَ منتخبات اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر في قائمةِ التصنيف.

وكان الفوزان اللذان حققهما المنتخب العراقي مطلع الشهر الجاري ضمن التصفياتِ القارية المزدوجة التي جرت ضمن الجولتين الخامسة والسادسة على منتخبيّ إندونيسيا (2 - 0) وفيتنام (3 - 1) السببَ في الارتقاء ثلاثة مراكز، بعدما تصدر مجموعته السادسة برصيد (18) نقطة.

وكان المنتخب قد احتل الترتيب الـ (58) في تصنيف شهر نيسان / أبريل الماضي قبل أن يتقدم ثلاثة مراكز ليستقر في المركز الـ (55).

وكانت وكالة شفق نيوز قد ذكرت في السادس من شهر حزيران الجاري، في خبر نشرته بأنه بعد تحقيق نتائج مميزة في التصفيات المزدوجة، حصد منتخب العراق لكرة القدم 18 نقطة دون أي خسارة أو تعادل.

وبناءً على نتائج التصفيات والحسابات الرقمية للنقاط، سيتقدم المنتخب العراقي ثلاثة مراكز في تصنيف الفيفا الجديد، ليصل إلى المركز الـ 55 بدلاً من المركز الـ 58.

وعلى الصعيد الآسيوي، صنف الاتحاد الآسيوي العراق في المركز الثالث من حيث الحضور الجماهيري للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما شهد التصنيف الآسيوي تغييرًا إيجابيًا للمنتخب العراقي بعد نتائجه الجيدة، حيث تم تصنيفه في المستوى الثاني إلى جانب أستراليا وقطر، بعد أن كان في المستوى الثالث.

وجاء هذا التصنيف بعد تراجع المنتخب السعودي إلى المستوى الثالث إثر خسارته أمام الأردن في الخامس من حزيران.