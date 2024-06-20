الصحة تعلن تسجيل مليون مواطن بالضمان الصحي

2024-06-20 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل مليون مواطن بقانون الضمان الصحي ضمن المرحلة الثانية، كاشفة عن تحديثات مهمة ستعلن قريباً.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة، باشرت ومنذ مطلع العام الماضي تطبيق قانون الضمان الصحي"، مبينا أنه في "النصف الثاني من العام الماضي قامت الوزارة بتقديم الخدمات الطبية ضمن منظومة الضمان الصحي في عدد من المؤسسات".وأضاف، أن "المرحلة الثانية تتضمن شمول مليون مواطن في عملية التسجيل"، لافتا الى "تضمين تحديثات مهمة سيتم الإعلان عنها قريباً".وأكد استمرار التواصل الجاد لمتابعة مراحل تنفيذ هذا القانون المحوري الذي سيسهم في تطوير مجمل الخدمات الصحية في البلاد.