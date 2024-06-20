النزاهة: ضبط مفوض في شرطة كركوك وصدور أمر قبض بحق مسؤول فيها

2024-06-20 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط مُفوَّضٍ بمكتب قسم أمن أفراد كركوك - الشؤون الداخليَّة، وصدور أمر قبضٍ بحقِّ مدير المكتب الذي يحمل رتبة مُقدَّم، بتهمة الرشوة.وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك ألَّف فريق عملٍ بعد تلقّيه معلوماتٍ تضمَّنتها شكوى لأحد المُواطنين تُـفيدُ بتعرُّضه لمُساومةٍ من مدير مكتب قسم أمن أفراد كركوك - الشؤون الداخليَّة في مُديريَّـة مرور المُحافظة وطلبه دفع رشوة، لقاء إطلاق عجلةٍ محجوزةٍ من دون مُسوُّغٍ قانونيٍّ".وأردف، أنَّ "الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للوسيط الذي يعمل مُفوَّضاً بقسم أمن أفراد كركوك في أحد الشوارع وسط المُحافظة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبِّساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلُّم المبلغ الماليّ المُتَّـفق عليه".وتابع البيان، "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مدير مكتب قسم أمن أفراد كركوك - الشؤون الداخليَّة".