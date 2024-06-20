وفيات الحجاج تصل الى اكثر من الف شخص

2024-06-20 13:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

تجاوز عدد حالات الوفاة في صفوف الحجّاج هذا العام الألف، بحسب سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين أشار أحدهم إلى أن معظم الضحايا كانوا من دون تصاريح للحجّ. وافادت وكالة فرانس برس بإنّ 58 حالة وفاة إضافية سُجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقلّ، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج. وبلغ عدد الوفيات في موسم الحجّ هذا العام 1081، استنادًا إلى أعداد وفّرتها حوالى عشر دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيون منخرطون في عمليات البحث عن الضحايا، حيث يشمل العدد 658 مصريًا و183 إندونيسيًا و68 هنديًا و60 أردنيًا و35 تونسيًا و13 من