الكهرباء في كل عام ...تدهور

2024-06-20 13:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

في كل عام يتأمل العراقيون تحسنا في شبكة الكهرباء، ولكنهم يصدمون بتصاعد درجات الحرارة وسط انقطاع كبير للتيار الكهربائي. ويفقد العراقيون اعصابهم، ويتسيد المشهد أصحاب المولدات الاهلية الذين يجدون باب رزق واسع بدون ضوابط ولا تستطيع الحكومة ان تنفذ وعودها بمحاسبتهم للحاجة الماسة التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية وسط شمس لاهبة وحر لا يطاق ودائما ما يتذكر الناس الازمات الخانقة في حينها ولا يتدبرون امرهم بالاحتياطات اللازمة لأنهم لا يملكون القدرة على عبور الازمة لأنها تحتاج الى قدرة حكومية عالية وإستراتيجية مدروسة وهي من واجب كل حكومة. وإذا أعطت الكهرباء التيار الكهربائي لساعات طويلة فان البنى التحتية لا تتحمل