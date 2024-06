ذي قار على شفا الغليان: المحافظ يطالب بتعامل استثنائي وزيادة حصة الكهرباء

2024-06-20 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حذّر محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، من ان الارتفاع القياسي في درجات الحرارة اليوم وغدا في المحافظة يستدعي تعاملا استثنائيا من قبل الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء. وأكد الابراهيمي في حديث لاذاعة الناصرية المحلية ان الارتفاع الحاد في درجة الحرارة المتوقع ان يسجل 51 درجة مئوية في الناصرية يوم...

