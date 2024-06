شرطة ذي قار تقبض على سائق تكسي متهم بسلب أموال كبار السن

2024-06-20 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شرطة ذي قار القبض على سائق تكسي متهم بسلب زبائنه من كبار السن والاستيلاء على أموالهم بالقوة في مدينة الناصرية. وبحسب بيان رسمي للشرطة اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية فقد تم القبض على المتهم بعد تلقي الشرطة شكاوى من عدة ضحايا تعرضوا للسرقة أثناء استقلالهم سيارة التاكسي...

