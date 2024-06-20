نائب يحدد 3 نقاط لدرء مخاطر حرائق "الدوائر الحكومية" في العراق

2024-06-20 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب، صباح الشيخ حيبب، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، 3 نقاط لدرء مخاطر حرائق الدوائر في العراق,

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مستوى الحرائق يرتفع بنسبة لا تقل عن 50% مع حلول موسم الصيف ولأسباب عدة وهي تؤدي الى خسائر تصل الى المليارات من الدنانير على مستوى البلاد بعضها يكون قاسيا خاصة في المجمعات و الأسواق لأنها تقطع مصادر رزق الالاف".

وأضاف ان "احتياطات الدوائر والمؤسسات لدرء الحرائق ليست بالمستوى الطموح من ناحية الاعتماد على إرشادات الدفاع المدني ما يستدعي ان يقوم الأخير بكشف شامل لكل دائرة ويحدد السلبيات ويحمل الدوائر مسؤولية أي حرائق لأنه الاجراء الأمثل".

وبين حبيب ان "إعادة تبني خطة شاملة لتحصين دوائر ومؤسسات الدولة من الحرائق واعتماد منهج شامل من قبل الدفاع المدني في التقييم ووضع عقوبات مشددة حيال أي تهاون او تقصير هي السبل الثلاثة التي تسهم في حماية الدوائر من أي حرائق مستقبلية".

وشدد على "ضرورة تدريب الدوائر على خطط الطوارئ عند حدوث حريق والسعي الى انشاء الغرف المحصنة التي تحمي الأقسام المهمة والوثائق والمستندات من أي اضرار تصيبها اذا ما حصل حريق".

يذكر ان مديرية الدفاع المدني، أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن إخماد حريق نشب في بناية تجارية بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق متخذ كمخزن للمواد الإنشائية ومحلات تجارية مشيدة أجزاء منها بالواح السندويج بنل سريع الاشتعال"، مبيناً، ان "البناية في مجالها مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تقع بمنطقة الشعب شمال شرق ببغداد".

وأشار الى "استنفار فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عن ما يجاورها من أبنية ودور سكنية وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني بحسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".