2024-06-20 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، عن الإطاحة بـ 13 متهمًا بقضايا المخدرات في الديوانية، فيما القت القبض على عصابة بالنجف "لها ارتباطات بالخارج".





يتبع..





مديرية المخدرات في الديوانية تطيح ب 13 متهم بتجارة وتعاطي المواد المخدرة





بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء نجاح محمود سلطان،

نفذت المفارز التابعة إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأمرة مديرها فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين " حملة واسعة في مناطق مختلفة من المحافظة " تم الاعتماد فيها على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات من قبل مصادر موثوق بها " فضلا عن نصب الكمائن " أسفرت عن القاء القبض على 13 مطلوب بتجارة وتعاطي المواد المخدرة وجد بحوزتهم مواد مخدرة وادوات أخرى تستخدم للتعاطي"





إعلام شرطة الديوانية

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مكافحة الجريمة المنظمة في النجف الاشرف تلقي القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية واعمال السمسرة والبغاء لها ارتباطات خارج العراق

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في عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف الأشرف التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين بينهم 3 نساء يتاجرون بالأعضاء البشرية واعمال السمسرة والبغاء، ومن خلال التحقيق تبين أن لدى أفراد هذه العصابة ارتباطات واعمال مشبوه خارج العراق.

حيث اعترف أفراد هذه العصابة بعدد من الجرائم التي ارتكبوها ، صدقت أقوالهم قضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.