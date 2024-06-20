2024-06-20 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، السيطرة على حريق اندلع بصالة الولادة في مستشفى بلدروز العام. وقال العزاوي، في بيان، إن “التحقيقات الاولية مع الدفاع المدني والادلة الجنائية أثبتت أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، ولاتوجد اي خسائر بشرية”، مؤكداً “الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية و الصحية و العلاجية للمواطنين”. واضاف ان “مدير عام صحة […]

ظهرت المقالة السيطرة على حريق اندلع بصالة ولادة في مستشفى بلدروز: كاد أن يتسبب بكارثة أولاً على ايشان.