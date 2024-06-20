2024-06-20 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، التصنيف العالمي الجديد لمنتخبات كرة القدم. وبحسب التصنيف الجديد، ارتفع العراق إلى المركز الـ55 عالميا، بعد أن تقدم لـ3 مراكز عن التصنيف الماضي، ليصبح في المرتبة السادسة آسيويا. بينما ارتفع الأردن إلى المركز 68، ومنتخب مصر إلى المركز 36، والمغرب إلى المركز 13، بقي تونس محافظا على مركزه الـ41، […]

ظهرت المقالة تصنيف “فيفا” الجديد: العراق يتقدم إلى المركز 55 عالميا أولاً على ايشان.