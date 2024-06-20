تفكيك عصابة تمارس اعمال السمسرة والبغاء لها ارتباطات خارج العراق

2024-06-20 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، تفكيك عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية واعمال السمسرة والبغاء لها ارتباطات خارج العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين بينهم 3 نساء يتاجرون بالأعضاء البشرية واعمال السمسرة والبغاء".

وأضاف البيان "من خلال التحقيق تبين أن لدى أفراد هذه العصابة ارتباطات واعمال مشبوه خارج العراق، حيث اعترفوا بعدد من الجرائم التي ارتكبوها".

وأشار الى "تصديق أقوالهم قضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".