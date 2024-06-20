مع موسم الحرائق .. شرطة ديالى تتوعد غير الملتزمين بإجراءات السلامة

2024-06-20 14:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الخميس، البدء باتخاذ عقوبات رادعة بحق غير الملتزمين بإجراءات السلامة مع موسم اندلاع الحرائق وارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن"القيادة بدأت بعقد اجتماعات اليوم مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة استعدادا لأي كوارث او حرائق قد تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف، أن"اليوم والأيام القادمة ستشهد انطلاق حملات رقابية وتوعية في الوقت ذاته على الدوائر والأسواق و المحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة، و للوقاية من الحرائق".

وأشار الشمري الى أن"قائد شرطة ديالى وجه باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق المخالفين للحد من الحرائق والحفاظ على سلامة المواطنين".

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الاضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.