2024-06-20 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية الخميس ان السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام. ونشر حساب المنظمة على موقع إكس نقلا عن رئيسها كريستوس كريستو أن السودان يشهد إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، إلا ان الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق. ويشهد السودان منذ 15 نيسان/ابريل العام الماضي، حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. وفي مقطع مصور مقتضب نشرته المنظمة الاغاثية الدولية