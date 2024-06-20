رئيس اللجنة الأولمبية يثمن دور رئيس الوزراء في دعم الرياضة والرياضيين

2024-06-20 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد-واعثمن رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، الدور الكبير لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في دعم الرياضة والرياضيين الذين يحققون أفضل الإنجازات في المحافل والدورات والبطولات الخارجية .وذكرت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن"مفتن اشاد ، بالرعاية الأبوية لرئيس الوزراء ، المتجسدة بتكريمه واستقباله للأبطال والبطلات في مختلف الفعاليات الرياضية ممن حققوا ويحققون المراكز الاولى في الاستحقاقات الخارجية، وآخرها استقباله اليوم، لمجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين توجوا بالأوسمة الملونة في منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي أقيمت في محافظة البصرة الفيحاء قبل فترة قصيرة".وأكد رئيس اللجنة الاولمبية ان "موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دعم واطلاق مشروع صناعة البطل الأولمبي في العراق، فضلا عن رعايته لإقامة النسخة الاولى من دورة العاب غرب آسيا الاولمبية لفئة الشباب في العراق للمرة الاولى عام الفين وخمسة وعشرين، دليلا كبيرا على مدى حرص ودعم حكومته للقطاع الرياضي وتلبية مستلزمات نجاحه استجابة لرغبة الرياضيين والجماهير الرياضية.