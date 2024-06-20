رئيس الوزراء يعلن عن 3 مشاريع مستقبلية لتطوير القطاع الرياضي

2024-06-20 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن 3 مشاريع مستقبلية لتطوير القطاع الرياضي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من الرياضيين الأبطال الذين حصدوا ميداليات متنوعة للعراق في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، التي استضافتها محافظة البصرة مؤخراً".واضاف، ان "رئيس الوزراء، قدم التهاني للحضور بمناسبة العيد المبارك"، معرباً عن "تقديره وتثمينه لما تحقق من إنجاز يُحسب للرياضة العراقية ولجميع العراقيين، ويُسهم في إعلاء اسم بلدنا في المحافل الأولمبية الدولية".وأعلن، خلال اللقاء، عن "إطلاق ثلاثة مشاريع تأسيسية في قطاع الرياضة، تسهم في تطوير الواقع الرياضي، وترفع من مستويات المساهمة العراقية في البطولات والمسابقات الرياضية الدولية، وفي الأولمبياد القادمة، إذ أطلق، مشروع (البطل الأولمبي)، المشتمل على إعداد لاعبين أبطال مؤهلين للمشاركة في أولمبياد 2028، و2032، والتخطيط لتحقيق هدف الحصول على أوسمة أولمبية، والمشروع الثاني دعم استضافة (أولمبياد الشباب لغرب آسيا للألعاب الفردية)، الذي سيؤكد قدرة العراق على استضافة البطولات وإنجاحها، وهو بمثابة رسالة واضحة عن استقرار البلد، أما المشروع الثالث فيشتمل على تخصيص موازنة للاتحادات الأولمبية لاستكمال منشَآت البنى التحتية ضمن الخطة الاستثمارية، وسيدرج على جداول موازنة 2024- 2025".وقال رئيس الوزراء خلال استقباله الابطال الرياضيين: "أبارك لكم هذا النجاح والتفوق الذي أسعد جميع العراقيين في (عروس الألعاب)، من المفرح أن نرى عدد اللاعبات يوازي عدد اللاعبين، فهو مؤشر إيجابي".واستطرد، "حققتم إنجازاً بالرغم من الإمكانات البسيطة قياساً بالفرق الأخرى التي استعانت بمجنّسين كي تتمكن من تحقيق الفوز"، مبينا ان "الرياضيين يعوضون أيّ نقص بالمزيد من المثابرة والجهد الخالص".وتابع، "فهمنا كحكومة للرياضة، ليس كونها وسيلة ترفيه، إنما هي من واجهات البلد المهمة مثل السياسة والاقتصاد وباقي المجالات"، مؤكدا ان "ما يقدمه الرياضي في المحافل الدولية، يماثل ما يؤديه الدبلوماسي والوزير ورئيس الوزراء في الساحات السياسية الدولية، فالهدف هو إعلاء اسم العراق".واشار، الى ان "دعم الدولة ودورها سيكون حاضراً في مجال الرياضة مثل باقي المجالات"، منوها ان "الرياضة تستقطب الكفاءات، وهي جزء من بناء المجتمع وتحصينه ضدّ المخاطر، حيث تشكل اليوم استثماراً اقتصادياً وواجهة سياحية، وتمكّن من تحقيق فرص مهمة، عبر احتضان البطولات، ووفق هذا وضعنا المستهدفات في البرنامج الحكومي".واردف، "في حساباتنا والبحث عن المنجز، فإنّ الاهتمام بالألعاب الفردية والألعاب الجماعية الأخرى سيكون الاهتمام نفسه بكرة القدم، وهي اللعبة الجماهيرية الأولى"، مستدركاً "واجبنا توفير الدعم، ونأمل منكم الإصرار والمثابرة على تحقيق الإنجاز".