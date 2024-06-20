السوداني يعلن عن 3 مشاريع مستقبلية لتطوير القطاع الرياضي

2024-06-20 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن 3 مشاريع مستقبلية لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة الرياضة العراقية دولياً.

جاء ذلك خلال استقباله، مجموعة من الرياضيين الأبطال الذين حصدوا ميداليات متنوعة للعراق في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، التي استضافتها محافظة البصرة مؤخراً.

وقدّم السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تهانيه للحضور بمناسبة العيد المبارك، معرباً عن تقديره وتثمينه لما تحقق من إنجاز يُحسب للرياضة العراقية ولجميع العراقيين، ويُسهم في إعلاء اسم بلدنا في المحافل الأولمبية الدولية.

وأعلن السوداني، خلال اللقاء، عن إطلاق ثلاثة مشاريع تأسيسية في قطاع الرياضة، تسهم في تطوير الواقع الرياضي، وترفع من مستويات المساهمة العراقية في البطولات والمسابقات الرياضية الدولية، وفي الأولمبياد القادمة، إذ أطلق سيادته مشروع (البطل الأولمبي)، المشتمل على إعداد لاعبين أبطال مؤهلين للمشاركة في أولمبياد 2028، و2032، والتخطيط لتحقيق هدف الحصول على أوسمة أولمبية، والمشروع الثاني دعم استضافة (أولمبياد الشباب لغرب آسيا للألعاب الفردية)، الذي سيؤكد قدرة العراق على استضافة البطولات وإنجاحها، وهو بمثابة رسالة واضحة عن استقرار البلد، أما المشروع الثالث فيشتمل على تخصيص موازنة للاتحادات الأولمبية لاستكمال منشَآت البنى التحتية ضمن الخطة الاستثمارية، وسيدرج على جداول موازنة 2024- 2025.

وقال السوداني، "أبارك لكم هذا النجاح والتفوق الذي أسعد جميع العراقيين في (عروس الألعاب)، ومن المفرح أن نرى عدد اللاعبات يوازي عدد اللاعبين؛ فهو مؤشر إيجابي".

وأضاف، "حققتم إنجازاً بالرغم من الإمكانات البسيطة قياساً بالفرق الأخرى التي استعانت بمجنّسين كي تتمكن من تحقيق الفوز".

وتابع السوداني، "فهمنا كحكومة للرياضة، ليس كونها وسيلة ترفيه، إنما هي من واجهات البلد المهمة مثل السياسة والاقتصاد وباقي المجالات".

وأكد أن "ما يقدمه الرياضي في المحافل الدولية، يماثل ما يؤديه الدبلوماسي والوزير ورئيس الوزراء في الساحات السياسية الدولية، فالهدف هو إعلاء اسم العراق"، مشيراً الى أن "دعم الدولة ودورها سيكون حاضراً في مجال الرياضة مثل باقي المجالات".

ولفت الى أن "الرياضة تشكل اليوم استثماراً اقتصادياً وواجهة سياحية، وتمكّن من تحقيق فرص مهمة، عبر احتضان البطولات، ووفق هذا وضعنا المستهدفات في البرنامج الحكومي"، مضيفاً، "في حساباتنا والبحث عن المنجز، فإنّ الاهتمام بالألعاب الفردية والألعاب الجماعية الأخرى سيكون الاهتمام نفسه بكرة القدم، وهي اللعبة الجماهيرية الأولى".