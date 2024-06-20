خطوة استباقية من برشلونة لتفادي رحيل نجومه

2024-06-20 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، عن خطوة استباقية جديدة من إدارة فريق برشلونة، لإنهاء الأزمة المالية للنادي، وتفادي رحيل بعض نجوم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحتاج برشلونة إلى توفير مبلغ مالي كبير في الأيام الـ 11 المقبلة للعودة إلى قاعدة 1:1 في الدوري الإسباني، والتي ستسمح لهم بتسجيل اللاعبين دون قيود مع بداية فترة الانتقالات الصيفية.

و وفقا لتقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة في مفاوضات متقدمة مع شركة تكنولوجية مقرها دبي لبيع 15% من حصص بارسا ميديا وهي نفس الحصة التي كانت تمتلكها ليبيرو.

وأضافت الصحيفة: "العملية في مرحلة مراجعة العقد، وكل شيء جاهز لإتمامه في بداية الأسبوع المقبل".

وأشار التقرير، إلى أن هذا الاتفاق يعني أن برشلونة لن يحتاج إلى بيع أي لاعب قبل الموعد النهائي.

ويشعر مسؤولو النادي بفخر شديد لنجاحهم في ترتيب هذا الاتفاق الجديد، والذي تم بدون اللجوء إلى ضائقة مالية أخرى.

المصدر: وكالات



