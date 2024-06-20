نجم الميرنغي: مبابي سيجعل الفريق أكثر جنونا

2024-06-20 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اكد لاعب خط وسط ريال مدريد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، أن انضمام الفرنسي كيليان مبابي للميرنغي سيجعل الفريق أكثر جنونا.

وقال فالفيردي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن "ريال مدريد بوجود مبابي سيكون أكثر جنونا، ونحن بالفعل أفضل فريق في العالم".

وكشف عن كيفية التواصل في غرفة الملابس وفي الملعب مع جود بيلينجهام وقائلا "لا أزال غير متأكد من كيفية تحدثنا، لكننا نتفاهم. حتى أنني أستخدم إبراهيم دياز كمترجم أحيانا".

وبشأن الرقم الذي سيرتديه في الموسم المقبل، اكد ان "الرقم 15 كان مهما جدا لأنني فزت بالعديد من الألقاب به، وسيكون الرقم 8 مهما أيضا لأنه إرث من قدوتي كروس، مما يشرفني كثيرا".

المصدر: كوورة