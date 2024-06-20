السوداني يعلن عن 3 مشاريع لتطوير القطاع الرياضي في العراق

2024-06-20 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، عن 3 مشاريع مستقبلية لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة الرياضة العراقية دولياً.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني استقبل، اليوم الخميس، مجموعة من الرياضيين الأبطال الذين حصدوا ميداليات متنوعة للعراق في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، التي استضافتها محافظة البصرة مؤخراً"، مبينا ان "السوداني قدّم تهانيه للحضور بمناسبة العيد المبارك وتقديره للإنجاز الذي تم تحقيقه في المحافل الأولمبية الدولية".

وأعلن السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، عن "إطلاق ثلاثة مشاريع تأسيسية في قطاع الرياضة، تسهم في تطوير الواقع الرياضي، وترفع من مستويات المساهمة العراقية في البطولات والمسابقات الرياضية الدولية، وفي الأولمبياد القادمة"، لافتا الى انه "أطلق مشروع (البطل الأولمبي)، المشتمل على إعداد لاعبين أبطال مؤهلين للمشاركة في أولمبياد 2028، و2032، والتخطيط لتحقيق هدف الحصول على أوسمة أولمبية، والمشروع الثاني دعم استضافة (أولمبياد الشباب لغرب آسيا للألعاب الفردية)، الذي سيؤكد قدرة العراق على استضافة البطولات وإنجاحها، وهو بمثابة رسالة واضحة عن استقرار البلد، أما المشروع الثالث فيشتمل على تخصيص موازنة للاتحادات الأولمبية لاستكمال منشَآت البنى التحتية ضمن الخطة الاستثمارية، وسيدرج على جداول موازنة 2024- 2025".

وقال السوداني خلال اللقاء " أبارك لكم هذا النجاح والتفوق الذي أسعد جميع العراقيين في (عروس الألعاب)"، مبينا انه "من المفرح أن نرى عدد اللاعبات يوازي عدد اللاعبين؛ فهو مؤشر إيجابي".

وأضاف "حققتم إنجازاً بالرغم من الإمكانات البسيطة قياساً بالفرق الأخرى التي استعانت بمجنّسين كي تتمكن من تحقيق الفوز"، مشددا على ان "أبطالنا الرياضيون يعوضون أيّ نقص بالمزيد من المثابرة والجهد الخالص".

وتابع "فهمنا كحكومة للرياضة، ليس كونها وسيلة ترفيه، إنما هي من واجهات البلد المهمة مثل السياسة والاقتصاد وباقي المجالات"، لافتا الى ان "ما يقدمه الرياضي في المحافل الدولية، يماثل ما يؤديه الدبلوماسي والوزير ورئيس الوزراء في الساحات السياسية الدولية، فالهدف هو إعلاء اسم العراق".

واكد رئيس مجلس الوزراء، أن" دعم الدولة ودورها سيكون حاضراً في مجال الرياضة مثل باقي المجالات"، منوها الى ان " الرياضة تستقطب الكفاءات، وهي جزء من بناء المجتمع وتحصينه ضدّ المخاطر كما انها اليوم تمثل استثماراً اقتصادياً وواجهة سياحية، وتمكّن من تحقيق فرص مهمة، عبر احتضان البطولات، ووفق هذا وضعنا المستهدفات في البرنامج الحكومي".

ولفت الى انه "في حساباتنا والبحث عن المنجز، فإنّ الاهتمام بالألعاب الفردية والألعاب الجماعية الأخرى سيكون الاهتمام نفسه بكرة القدم، وهي اللعبة الجماهيرية الأولى"، مؤكدا ان "واجبنا توفير الدعم، ونأمل منكم الإصرار والمثابرة على تحقيق الإنجاز".