2024-06-20 15:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الادعاء الألماني اعتقال عراقي وصل إلى ألمانيا عام 2022 بتهمة التحضير لهجمات إرهابية بتوجيه من تنظيم “داعش” الإرهابي. وقال ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان إن المشتبه به، الذي تم تحديده فقط باسم محمود أ. تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، اعتقل أمس الأربعاء في إسلينغن بالقرب من شتوتغارت في جنوب غرب ألمانيا. وأمر القاضي بإبقائه […]

ظهرت المقالة ألمانيا: اعتقال عراقي بتهمة التحضير لأعمال إرهابية بتوجيه من “داعش” أولاً على ايشان.