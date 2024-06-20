اصابة منتسبين من حرس الحدود بانفجار مستودع للذخيرة غربي نينوى (تحديث)

2024-06-20 16:06:07 - المصدر: شفق نيوز

‏شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى شمالي العراق، يوم الخميس ، باصابة اثنين من منتسبي حرس الحدود بجروح اثر انفجار مستودع للذخيرة غربي المحافظة.

‏وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن انفجارا في مستودع للذخيرة تابع لحرس الحدود قرب قرية (أم الذيبان) ضمن قضاء البعاج غربي نينوي قرب الحدود العراقية السورية أدى إلى إصابة اثنين من حرس الحدود بجروح نقلا على أثرها إلى المستشفى"

‏وأضاف المصدر أن "فرق الإطفاء توجهت إلى موقع الحادث فيما جرى التحضير إن كان هناك جرحى آخرون في الحادثة وتهيئة مستشفى سنجار وتلعفر واتخاذ التدابير اللازمة "

وبين المصدر ان "تحقيقاً فُتح بالحادثة لمعرفة طبيعة الانفجار"، والذي يُرجح أن يكون ناجماً عن ارتفاع درجات الحرارة.