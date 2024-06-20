2024-06-20 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة العدل، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، ما تناقلته وسائل إعلام بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق 36 إرهابيًا، قالت تلك الوسائل إن 20 منهم من محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في توضيح لها تلقته "بغداد اليوم"، إنه" نظراً لانتشار أخبار في بعض وسائل الاعلام و المواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين ونشر أسماء افتراضية، تود وزارة العدل أن توضح أنه لا صحة لهذه الأخبار، وتؤكد الوزارة أن هذه المعلومات مضللة وغير دقيقة، وتهدف إلى إثارة الفوضى والتشويش على الرأي العام".

وأضافت، انه" في هذا السياق، تؤكد الوزارة على حقها الكامل في مقاضاة جميع المواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على حماية المجتمع من الشائعات والأخبار الزائفة التي تمس بأمنه واستقراره".

وشددت وزارة العدل، حسب بيانها" على التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة. لذا، تدعو الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانصياع إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة".

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت اليوم الخميس، خبرًا عن قيام وزارة العدل بتنفيذ حكم الإعدام بحق 36 ارهابيًا قالت ان 20 منهم من محافظة الانبار، كما نشرت أسماءً للمحكومين بالإعدام.