2024-06-20 16:24:06 - المصدر: منصة إيشان

نفت وزارة العدل، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة حول تنفيذها عشرات احكام الاعدام بحق مدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أمس الأربعاء بالتزامن مع عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان وود لمنصة “إيشان”،، إنه “نظراً لانتشار أخبار في بعض وسائل الاعلام و المواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين ونشر أسماء افتراضية، تود […]

ظهرت المقالة وزارة العدل تتبرأ من قائمة الأسماء المنفذة بحقهم أحكام الإعدام أولاً على ايشان.