هيئة السياحة: نحو 400 ألف سائح قدموا إلى إقليم كوردستان

2024-06-20 16:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

زار نحو 400 الف سائح، المناطق السياحية في اقليم كوردستان خلال عطلة عيد الاضحى. وبحسب احصائيات هيئة سياحة اقليم كوردستان، فقد زار اربيل 117 الف سائح، وزار السليمانية 125 الف سائح، وحلبجة 84 الف سائح، وزار دهوك 70 الف سائح خلال عطلة عيد الاضحى، مبينة ان مجموع الزوار بلغ نحو 396 الف سائح. وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان إبراهيم عبد المجيد لقناة الثامنة انهم توقعوا سابقا زيارة أكثر من 300 ألف سائح إقليم كردستان خلال العطلات، الا ان الاعداد ستكون اكثر من توقعاتهم. واعلن في العراق واقليم كوردستان عن عطلة رسمية لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك،