تصفية قيادي كبير بداعش في العراق (صور + فيديو)

2024-06-20 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالإجهاز على قيادي كبير في تنظيم داعش مع 3 عناصر آخرين بضربة جوية عراقية جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طيران القوة الجوية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة مع الأجهزة الأمنية، نفذ ضربات جوية دقيقة في أطراف ناحية الرياض (55 كم جنوب غربي كركوك)، أسفر عنها مقتل مفرزة داعشية وعددها أربعة أشخاص بينهم قيادي كبير في التنظيم الإرهابي".

وأضاف المصدر، أن "أفراد المفرزة الإرهابية قتلوا جميعا بالضربة الجوية"، مشيراً إلى أن "الضربة نفذت بتنسيق مع قيادة عمليات كركوك التي وصلت للموقع وحددت جثث الإرهابيين الأربعة".