بينهم امرأة.. اعتقال شبكة لتجارة الكرستال في ميسان

2024-06-20 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، اعتقال شبكة لتجارة المخدرات بينهم امرأة، في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة جهد استخباري من قبل مديرية مكافحة مخدرات ميسان، نتج عنه اعتقال شبكة من تجار المخدرات المهمين مكونة من 4 متهمين بينهم امرأة، وبحوزتهم نحو (2 كيلو ونصف) من مادة الكريستال المخدرة”.

وأضاف ميري، أن "العملية تمت بالاشتراك مع الفوج الرابع اللواء الرابع في فرقة الرد السريع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 28 مخدرات".