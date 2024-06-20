العدل العراقية تصدر توضيحا بشأن تنفيذ عشرات احكام الاعدام بالعيد

2024-06-20 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة العدل العراقية، يوم الخميس، الأنباء المتداولة حول تنفيذها عشرات احكام الاعدام بحق مدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أمس الأربعاء بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "نظراً لانتشار أخبار في بعض وسائل الاعلام و المواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين ونشر أسماء افتراضية، تود وزارة العدل أن توضح أنه لا صحة لهذه الأخبار"، مؤكدة أن "هذه المعلومات مضللة وغير دقيقة، وتهدف إلى إثارة الفوضى والتشويش على الرأي العام".

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على حقها الكامل في مقاضاة جميع المواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قائمتين تحتويان على أسماء 36 شخصا ادعت أنهم مدانون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ومعظمهم من المحافظات ذات الغالبية السنية تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم امس الأربعاء.