النزاهـة تضبط رئيس وأعضاء لجنـة التنفيذ في مصـفى بيـجي

2024-06-20 17:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، ضبطها رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي بمُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة تنظيمهم وصولات شراء وهميَّـة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفريق الذي انتقل إلى شركة مصافي الشمال/ مصفى بيجي قام بإجراء التحرّي وجمع المعلومات عن تنظيم لجنة التنفيذ في مصفى بيجي وصولات شراءٍ وهميَّةٍ"، مُبيّـناً أنَّ "الفريق توصَّل - بعد تدقيق المعلومات المُتحصَّلة - إلى قيام أعضاء اللجنة بتنظيم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ؛ لتجهيز دار الضيافة الموجودة داخل المصفى".

وأوضح أنَّ "الوصولات المزعوم صدورُها عن محلاتٍ ومكاتب خلافاً للحقيقة، تمَّ إرفاقها مع مُعاملات الصرف من قبل خمسة مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ في المصفى"، لافتاً إلى "ضبط المُتَّهمين الخمسة مع أصل وصولات الشراء الوهميَّة، بعد إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها ويتَّصلون بها بحكم وظيفتهم".

وتابع: "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".