السليمانية.. حصيلة بإصابات المرض الخبيث خلال 2023

2024-06-20 17:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية، ياد النقشبندي، يوم الخميس، عن عدد الإصابات بمرض السرطان خلال العام 2023، مؤكداً تحقيق نسب شفاء مرتفعة.

وقال النقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إن "العام الماضي شهد تسجيل 3700 حالة إصابة بالأمراض السرطانية لمختلف الأعمار في المستشفى، مؤكداً أن "الاحصائيات يتم نشرها سنوياً في مستشفى هيوا وذلك بسبب نوعية الأمراض".

وأضاف أن "نسبة الشفاء مرتفعة جدا، وهذا واضح من خلال الاعداد الكبيرة للمراجعين من مختلف القوميات ومختلف المناطق، والثقة التي يمنحها المرضى من خلال اختيارهم للمستشفى".

وأوضح أن "مجانية العلاج ولكل المرضى يجعل من الضغط يزيد على المستشفى، خصوصا وأنه يستقبل يوميا العشرات من الحالات المختلفة"، مؤكداً أن "علاج الأمراض السرطانية يعتمد بنسبة كبيرة على الحالة النفسية".