وزير الكهرباء يعفي مسؤولين اثنين في بغداد

2024-06-20 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، أمرا وزاريا بإعفاء مسؤولين اثنين في العاصمة بغداد.وجاء في الوثائق التي حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء قرر إعفاء سلمان داود عناد مسؤول قطاع العامل التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ فرع توزيع الكرخ عن مهامه، وإعفاء أحمد جبار دعيدش مسؤول قطاع أور في فرع توزيع كهرباء الصدر التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد".الوثائق أدناه: