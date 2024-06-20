وزارة العدل تنفي تنفيذ حكم الإعدام بحق مدانين

2024-06-20 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة العدل، اليوم الخميس، وثائق تداولتها بعض وسائل الإعلام و المواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نظراً لانتشار أخبار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين ونشر أسماء افتراضية، نود أن نوضح أنه لا صحة لهذه الأخبار"، مؤكدة، أن "هذه المعلومات مضللة وغير دقيقة، وتهدف إلى إثارة الفوضى والتشويش على الرأي العام".وأكدت الوزارة على، "حقها الكامل في مقاضاة جميع المواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على حماية المجتمع من الشائعات والأخبار الزائفة التي تمس أمنه واستقراره".وشددت على، "التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة"، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى، "التأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانصياع إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة".