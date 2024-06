بعد اتصال محافظها بالوزير: استثناء ذي قار من الاطفاء “عن بعد“ وزيادة حصتها من الكهرباء

2024-06-20 17:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، عن استحصال موافقة وزير الكهرباء على استثناء المحافظة من “عن بعد” ، وزيادة تجهيزها بالطاقة الكهربائية، ورصد مبالغ للصيانة وتوفير المواد الأساسية اللازمة. وأوضح المحافظ في بيان اورده مكتبه الاعلامي واطلعت عليع شبكة اخبار الناصريةأن السنوات السابقة كانت تشهد تجهيز المحافظة...

