2024-06-20 17:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، وقوع انفجار بمشجب للأسلحة على الحدود العراقية - السورية بسبب "ارتفاع درجات الحرارة".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انفجارات وقعت داخل مشجب للأسلحة ضمن المنطقة السادسة الواقعة بين الحدود العراقية - السورية".

وأضاف، إن "المشجب تابع لقوات حرس الحدود العراقية، وقد انفجر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".

في وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بسماع صوت انفجار قوي على الحدود العراقية - السورية غربي الموصل، وان الانباء الأولية تشير الى تفجير مشجب لأسلحة قوات حرس الحدود العراقية، أدى الى إصابة عنصرين اثنين من الحرس بجروح مختلفة.



