الخطوط الجوية تعلن جهوزيتها لبدء التفويج العكسي لضيوف الرحمن

2024-06-20 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، استكمال الاستعدادات المطلوبة كافة لبدء التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام من مطارات المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن.وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تم إعداد خطة متكاملة سيتم تنفيذها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 21 حزيران 2024، حيث سيتم تسيير رحلتين عكسيتين إلى مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين".وتابع، أن "من الجوانب التي حرصت إدارة الشركة على الاهتمام بها ضمن خطة التفويج العكسي لموسم الحج 1445هـ تخصيص طائرات واسعة البدن لتنفيذ رحلات العودة، فضلاً عن تكثيف الجهود لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام"، مشيرا إلى، "وجود تنسيق عالٍ مع الهيئة العليا للحج والعمرة والجانب السعودي والجهات الساندة الأخرى لتهيئة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتفويج العكسي للحجاج العراقيين.