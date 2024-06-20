2024-06-20 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبطها رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي بمُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة تنظيمهم وصولات شراء وهميَّـة. وذكر بيان مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ الذي ورد لـ إيشان”، أن “عمليَّة الضبط، نُفِّذَت من قبل فريق ٍمُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق صلاح الدين، إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى شركة مصافي الشمال/ مصفى بيجي […]

ظهرت المقالة بحوزتهم وصولات وهمية.. النزاهة تطيح برئيس وأعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي أولاً على ايشان.