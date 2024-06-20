2024-06-20 18:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعخطف المنتخب الصربي، اليوم الخميس، تعادلًا قاتلًا أمام منتخب سلوفينيا، خلال الجولة الثانية من كأس الأمم الأوروبية 2024.وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح سلوفينيا في الدقيقة 69 من عمر المباراة، من تسديدة زان كارنيكنيك من داخل منطقة الجزاء، ليتعادل بعد ذلك منتخب صربيا في الوقت القاتل من المباراة برأسية لوكا يوفيتش في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.وبهذا التعادل، ارتفع رصيد سلوفينيا إلى النقطة الثانية، محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بينما جاء منتخب صربيا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.