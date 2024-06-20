2024-06-20 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، استقبال 100 حالة تسمم غذائي في مستشفى الگرمة شرقي المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مستشفى الگرمة للولادة والطوارئ، استقبل 100 حالة تسمم غذائي، والعدد مرشح للزيادة، وذلك نتيجة تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس في آخر أيام عيد الأضحى المبارك المقامة في قضاء الگرمة".

وأضاف، إن "المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض التسمم الغذائي، وكانت حالتهم جداً حرجه بسبب الم في المعدة وتقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة مما استدعى تدخل الكادر الطبي بشكل عاجل".

وأكد البيان أن "حالة المرضى مستقرة، وأنهم يتلقون العلاج اللازم تحت المراقبة المستمرة".



