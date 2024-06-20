الموارد تضع خطة جديدة للإطلاقات المائية تعتمد على درجات الحرارة

2024-06-20 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن اعتماد خطة جديدة للإطلاقات المائية تعتمد على درجات الحرارة في كل محافظة، فيما كشفت عن خطة تساعد في المحافظة على نوعية المياه ومنع الهجرة من الأهوار.وقال مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة التابع لوزارة الموارد حسين الكناني، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المركز وضع خطة منذ عام 2021 شملت توسيع المغذيات وتحويلها إلى أنهر كبيرة وربطها معا؛ للمحافظة على نوعية المياه"، لافتا إلى، أن هذه الخطة ساعدت في بقاء السكان المحليين في الأهوار، بعد أن كانوا في السابق يهاجرون إلى مناطق أخرى؛ وذلك بسبب جفاف مناطقهم".وأشار إلى، أن "ارتفاع درجات الحرارة يزيد من نسب التبخر"، مبينا، أن "هنالك خطة بأن تكون الإطلاقات المائية في جميع المحافظات تعتمد على درجات الحرارة في كل محافظة".وبين، أن "الوضع في محافظة ذي قار خلال العام الحالي أفضل من العامين الماضيين"، مؤكدا، "زيادة الإطلاقات المائية في ميسان من ناظم الكحلاء وناظم الخمس باتجاه هور الحويزة والأهوار الوسطى".وتابع، أن "أهوار محافظة ذي قار تعتمد بشكل رئيسي على نهر الفرات".