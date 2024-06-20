التجارة تطلق حملة لمتابعة إجراءات حماية الخزين الغذائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-20 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأطلقت وزارة التجارة، اليوم الخميس، حملة لمتابعة إجراءات حماية الخزين الغذائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة أطلقت حملة رقابية واسعة لمتابعة الإجراءات المتخذة لحماية الخزين الغذائي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في بغداد وعموم المحافظات".وأكد مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي- بحسب البيان- أنه "تم توجيه فروع الدائرة كافة بالمتابعة الميدانية للمواقع كافة في عموم المحافظات والتأكد من الإجراءات المتخذة في مجال حماية الخزين الغذائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، الأمر الذي يتطلب استنفار الجهود والإمكانات المتاحة وتوفير الأجواء الملائمة في خزن المواد الغذائية وفق الأساليب العلمية الصحيحة".وأشار البيان إلى، "أهمية اتباع السلامة المهنية والتنسيق مع الدفاع المدني وتهيئة سيارات الإطفاء ومعدات السلامة واتخاذ ما يلزم بتصليح كل أجهزة إطفاء الحرائق الموجودة بالمخازن ومتابعتها بصورة دورية"، مشددا على، "توجيه وكلاء المواد الغذائية بالالتزام التام بمراجعة مراكز القطع واستلام حصصهم المقررة من تلك المواد وتهيئة الأماكن المخصصة لخزنها واتباع الطرق الصحيحة في توضيب المواد الغذائية لضمان عدم تعرضها للتلف نتيجة سوء الخزن".ودعا البيان المواطنين كافة، إلى الإسراع بــ "استلام حصصهم من مفردات السلة الغذائية وعدم التأخر في استلامها، والإبلاغ عن حالات التلاعب والغش التجاري، الأمر الذي يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".