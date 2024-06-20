التعليم تمدد التقديم إلى جوائز يوم العلم لنهاية حزيران الجاري

2024-06-20 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تمديد التقديم إلى جوائز يوم العلم لنهاية حزيران الجاري.وذكرت دائرة البحث والتطوير التابعة للوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وافق على تمديد التقديم إلى نهاية حزيران الحالي، حرصا على دعم وتمكين الباحثين والمبتكرين من المشاركة بإنجازاتهم العلمية والبحثية المتميزة".وأضاف البيان، أن "دائرة البحث والتطوير تدعو الراغبين بالتسجيل، إلى الاطلاع على مضمون الورشة الإلكترونية وذلك عن طريق،().وتابع البيان، أن "الوزارة حددت أن يكون التقديم عبر منظومتها الإلكترونية (​https://scday.rdd.edu.iq​​​)".وأشار إلى، أن "مجالات التنافس على جوائز يوم العلم العراقي، هي جائزة الجامعة المتميزة، وجائزة البحث المتميز المنشور في مجلة علمية عالمية أو محلية، وجائزة الكتاب المؤلف أو المترجم المتميز، وجائزة المجلة العلمية المتميزة، وجائزة العمل التشجيعي التطوعي الجماعي الخاص بطلبة الدراسات الأولية المتميز، وجائزة براءات الاختراع والملكية الفكرية المتميزة وجائزة مشروع التخرج المميز وجائزة المركز البحثي المتميز وجائزة الوحدة البحثية المتميزة وجائزة المكتبة الجامعية المتميزة وجائزة الباحث المتميز وجائزة التعليم العالي للتميز الأكاديمي".

Hyd4T7f7iKQ